В ДТП на Львівщині загинули двоє пішоходів

30 травня у Львівській області стались дві смертельні ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 30 травня на трасі «Київ-Чоп» неподалік села Чишки Львівського району водій автомобіля «Черрі Тіго», 53-річний житель міста Винники, наїхав на жінку, яка вийшла на проїзну частину дороги. Від отриманих травм жінка померла на місці події. Правоохоронці встановлюють особу загиблої.

Того ж дня на дорозі «Яворів-Нагачів» 42-річний житель міста Яворів, керуючи автомобілем «Субару», наїхав на пішохода – мешканця одного з сіл Яворівського району віком 36 років. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

В обох випадках відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Проводяться досудові розслідування, правоохоронці встановлюють обставини подій.

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