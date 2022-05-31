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У Львові затримали «закладчика» наркотиків

Анастасія Диняк

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Правоохоронці затримали «закладчика» наркотиків з Рівненщини, який тимчасово проживає у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у понеділок, 30 травня, поліцейські затримали чоловіка, який збував наркотики. Затриманим виявився 23-річний мешканець одного з сіл Рівненської області.

Під час обшуку правоохоронці вилучили майже пів сотні готових «закладок» амфетаміну та більше 40 – з психотропним засобом «PVP». Вартість виявлених психотропів за цінами «чорного ринку» становить близько 50 тисяч гривень. Окрім того, у помешканні виявили електронні ваги, зіп-пакети та клейку стрічку різних кольорів, гроші та інші докази.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожуватиме до восьми років за ґратами.

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