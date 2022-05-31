У білорусі знімають зі зберігання танки і БМП. Ймовірно, для поповнення втрат росіян, – Генштаб

На 97 добу війни в Україні російські окупаційні війська продовжують наступ на Донбасі, на півдні мінують узбережжя річки Інгулець. Втрати техніки, ймовірно, ворог хоче поповнити завдяки білорусі. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 31 травня.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань у Генштабі не бачать. Основні зусилля білоруських збройних сил зосереджені на посиленні охорони державного кордону.

Водночас у білорусі знімають з баз зберігання танки та бойові машини піхоти. Не виключено, що їх збираються передати російським військовим, аби поповнити їхні втрати.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та недопущення перекидання підрозділів ЗСУ на інші напрямки в прикордонних районах Брянської та Курської областей утримують підрозділи збройних сил рф.

росіяни здійснили ракетний авіаційний удар по підрозділах наших військ у Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів.

На Слобожанському напрямку угруповання противника зі складу частин та підрозділів західного військового округу збройних сил російської федерації намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування українських військових углиб тимчасово зайнятої території.

Водночас ворог готується до відновлення наступу в напрямках Ізюма та Слов’янська.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають.

«Ворог намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на цьому напрямку. Веде підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок», – кажуть у Генштабі.

На Курахівському напрямку окупанти активних бойових дій не вели, обстрілювали наших військових із артилерії.

На інших напрямках противник продовжує обстріли, аби сковувати дії ЗСУ та не допустити їхнє перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та мінує узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів ЗСУ. Веде контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання росіян продовжують ізольовувати райони бойових дій. Фрегат «Адмірал Макаров» досі є у готовності до застосування, на своєму борту він має до 8 крилатих ракет типу «Калібр».

«Ворог деморалізований, зазнає втрат, на окремих напрямках поспішно переходить до оборони. Захисники та захисниці України продовжують боронити нашу землю та поступово відтісняючи загарбників з тимчасово захоплених територій України», – додають у Генштабі.

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