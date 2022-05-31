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Розвідники показали, як доставляли на «Азовсталь» зброю і боєприпаси

Наталя Дуляба

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Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відео, у якому показало, як захисникам «Азовсталі» у Маріуполі постачали зброю і боєприпаси. Про це повідомляє Львівський портал.

«Щоб доставити захисникам Маріуполя вкрай необхідну зброю та боєприпаси, вертолітники Збройних Сил України та спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили унікальну за складністю операцію», – так кажуть у воєнній розвідці України.

Нагадаємо, глава української воєнної розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю розповідав, що до військових на «Азовсталь» загалом літали 16 гелікоптерів із допомогою, а одного разу – із 72 бійцями полку «Азов» на борту.

При цьому президент Володимир Зеленський вже після евакуації українських військових з «Азовсталі» казав, що під час такий спецоперацій гелікоптерами додому не повернулося 90% льотчиків.

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