Розвідники показали, як доставляли на «Азовсталь» зброю і боєприпаси

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відео, у якому показало, як захисникам «Азовсталі» у Маріуполі постачали зброю і боєприпаси. Про це повідомляє Львівський портал.

«Щоб доставити захисникам Маріуполя вкрай необхідну зброю та боєприпаси, вертолітники Збройних Сил України та спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили унікальну за складністю операцію», – так кажуть у воєнній розвідці України.

Нагадаємо, глава української воєнної розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю розповідав, що до військових на «Азовсталь» загалом літали 16 гелікоптерів із допомогою, а одного разу – із 72 бійцями полку «Азов» на борту.

При цьому президент Володимир Зеленський вже після евакуації українських військових з «Азовсталі» казав, що під час такий спецоперацій гелікоптерами додому не повернулося 90% льотчиків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.