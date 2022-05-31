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росія втратила на війні в Україні вже 30 500 військових

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення росія вже втратила в Україні 30 500 військовослужбовців, 1358 танків, 120 крилатих ракет та 515 безпілотників. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 31 травня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу – близько 30 500 (+150) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1358 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20) од,
  • артилерійських систем – 649 (+6) од,
  • РСЗВ – 207 (+2) од,
  • засоби ППО – 93 (+0) од,
  • літаків – 208 (+1) од,
  • гелікоптерів – 174 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 515 (+8),
  • крилаті ракети  – 120 (+2),
  • кораблі /катери  – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 2275 (+11) од,
  • спеціальна техніка – 48 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках. Всі дані ще уточнюються.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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