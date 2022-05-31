Окупанти підписують згоду на вбивства цивільних

Російським окупантам потрібно підписувати документи про згоду на вбивства мирного населення перед відправленням в Україну. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила зізнання російського військовополоненого. Ворожого снайпера взяли в полон на території Волноваського району на Донеччині.

«Нам прийшов наказ: написати згоду, що ми їдемо вбивати мирних громадян України. Я написав рапорт 29 числа, дехто підписував відмову. Але замполіт сказав: «Підпишете рапорти знову. Якщо не поїдете, то вас «на губу» відправлять (гауптвахта – прим.) або просто звільнять», – розказує окупант.

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