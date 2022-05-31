Для деокупації ми будемо чекати необхідну зброю, аби максимально зберегти ЗСУ, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов’язково почне деокупацію тимчасово захоплених росіянами територій. Однак робитимуть Збройні Сили це тоді, коли надійде достатньо відповідного озброєння. Про це він сказав 31 травня під час пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Відповідаючи на запитання про те, як Володимир Зеленський прокоментує наміри кремля захопити всю Луганську область вже до 1 червня, він сказав: «Щодо планів росії… Чи на 1 червня, чи на 1 липня, чи на 1 серпня… хоч не 1 вересня поки що, може, на 1 вересня в них будуть інші плани… Нам байдуже, які плани у рф. Наші плани зрозумілі: ми будемо деокуповувати всю територію, яка історично належить нам і згідно зі всіма міжнародними законами».

При цьому президент відзначив, що найскладніша ситуація зараз є на сході України, де росіяни зігнали найбільше техніки і військ. Українським захисникам бракує конкретних видів озброєння, але вони мужньо тримають оборону і борються з окупантами.

Водночас Володимир Зеленський запевнив, що Україна неодмінно розпочне деокупацію всіх територій, які захопили російські загарбники. Але робити це будуть тоді, коли вдасться уникнути масових втрат серед військових.

«Ми не прив’язуємось до дат деокупації, ми прив’язуємось до людей. Якщо наші кроки чи операції з деокупації того чи іншого регіону будуть пов’язані з десятками тисяч наших загиблих людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по максимуму наших людей. Саме вони деокупують територію. Бо ці території без живих українців для нас, чесно кажучи, не в пріоритеті. Тому я вважаю, що передусім ми повинні максимально думати про наших людей, які спроможні дати відсіч усім планам рф», – підкреслив президент України.

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Фото: Офіс президента