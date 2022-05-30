За ґрати відправили львів’янина, який бив власну матір та сестру

У Львові до реальної міри покарання засуджено місцевого жителя за домашнє насильство над рідною матір’ю та сестрою. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, суд визнав винним 34-річного львів’янина у вчиненні домашнього насильства та умисному нанесенні тілесного ушкодження середньої тяжкості.

Прокурор у суді довів, що чоловік систематично вчиняв домашнє насильство над своєю мамою. Відтак кривднику призначено 2 роки та 6 місяців позбавлення волі.

«Засуджений регулярно вчиняв скандали, під час яких виражався нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою потерпілій, неодноразово бив. Окрім цього, у фігуранта були часті суперечки із сестрою, під час однієї з яких він зламав їй руку», – йдеться у повідомленні.

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