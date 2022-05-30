ОСТАННІ НОВИНИ

В ДТП на Дрогобиччині постраждали шестеро людей

Ольга Денисяка

|

29 травня у Дрогобицькому районі Львівщини водій автомобіля «Фольксваґен Ґольф» виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з авто «Опель Астра». Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 29 травня близько 15:20 год. на автодорозі «Нижанковичі-Стрий» у селі Верхні Гаї Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваґен Ґольф», 19-річний житель Івано-Франківська, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем «Опель Астра» під керуванням 37-річного мешканця Дрогобича.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані у лікарню водій автомобіля «Фольксваґен Ґольф» та п’ятеро його пасажирів: дві 19-річні та дві 20-річні жительки Стебника, а також 18-річний мешканець Борислава.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів