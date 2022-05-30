В ДТП на Дрогобиччині постраждали шестеро людей

29 травня у Дрогобицькому районі Львівщини водій автомобіля «Фольксваґен Ґольф» виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з авто «Опель Астра». Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 29 травня близько 15:20 год. на автодорозі «Нижанковичі-Стрий» у селі Верхні Гаї Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваґен Ґольф», 19-річний житель Івано-Франківська, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем «Опель Астра» під керуванням 37-річного мешканця Дрогобича.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані у лікарню водій автомобіля «Фольксваґен Ґольф» та п’ятеро його пасажирів: дві 19-річні та дві 20-річні жительки Стебника, а також 18-річний мешканець Борислава.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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