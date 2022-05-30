У Софійському соборі знайшли таємну гробницю з мощами київського митрополита

У Софійському соборі віднайшли потаємну гробницю київського митрополита Рафаїла Заборовського. Дотепер вважали, його останки знищила радянська влада. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Так, напередодні Дня Києва у Софійському соборі виявили мощі київського митрополита Рафаїла Заборовського. Як відомо, після смерті у 1747 році його тіло лишалося нетлінним і перебувало відкритим для огляду у підземній крипті Софійського собору. У середині XIX ст. вхід до митрополичого склепу закрили чавунними плитами.

Донедавна було прийнято вважати, що кістки митрополита, які зберігали у фондах заповідника, знищили за радянських часів із формулюванням «не мають наукової цінності». Але дослідження, які тривали останніми місяцями, повністю спростували цю версію.

Наразі відомо, що у 1937 році археологи відкрили гробницю митрополита Рафаїла. Предмети з його поховання нині зберігаються у фондах Національного заповідника «Софія Київська». Вивчення архівних документів лишало мало надії на те, що його мощі і зараз є у Софії, адже факт вилучення черепа та кісток спочилого архіпастиря з гробниці засвідчено документально.

«Розкопки у 1937 році очолював Теодосій Мовчанівський. Вчений, який закінчив духовну семінарію та за деякими свідченнями планував стати священиком, чітко розумів, що митрополит Рафаїл був за крок від канонізації. Чи могла така людина знищити мощі святого? Сучасні українські вчені розгадали таємницю. Теодосій повернув мощі у крипту і замурував гробницю. Таким чином зберіг мощі митрополита», – йдеться в повідомленні.

Цей вчинок вчені вже називають подвигом археолога, адже 20-30 роки ХХ століття радянська влада знищувала все, що було пов’язане з церквою й духовністю. Втім у 1938 році Теодосія Мовчанівського розстріляли за антирадянську діяльність.

Митрополит Рафаїл Заборовський увійшов в історію тим, що подарував українцям «архітектурне обличчя» Києва. Саме за нього у столиці були закладені, збудовані або відновлені шедеври архітектури: Андріївська церква, дзвіниця Києво-Печерського монастиря, Староакадемічний корпус Києво-Могилянської академії, грецький Катерининський монастир на Подолі, дзвіниця та мури Святої Софії, Брама Заборовського та Митрополичий палац на подвір’ї Софійського собору.

«Будівельні роботи, які проходили в Києві за архієпископа Рафаїла, за своїм масштабом та значенням можна порівняти лише з добою гетьмана Івана Мазепи. Знаково, що саме зараз ми розгадали таємницю і зможемо належним чином оцінити внесок як самого київського митрополита, так і українських вчених. Адже вони часто ціною свого життя берегли українську історію та духовність», – підкреслив міністр культури України Олександр Ткаченко.

Довідково: Рафаїл Заборовський народився у 1676 (за іншими даними – у 1677 році) в містечку Зборів на Львівщині. Його батько був шляхтичем «римської віри» (католиком), а мати – православною. Початкову освіту здобув у єзуїтському колегіумі, потім вступив до Києво-Могилянської академії, де студіював курс філософії.

Значну роль у долі майбутнього київського митрополита відіграв Стефан Яворський – учений, організатор вищої освіти в Росії, поет, публіцист, громадський діяч. Саме він запросив здібного учня до Москви, від нього Заборовський прийняв чернечий постриг під іменем Рафаїл.

У 1725 році став єпископом Псковським і Нарвським, у 1731 році – архієпископом Київським, Галицьким і всієї Малої Росії (митрополитом став іменуватися лише з 1743 року, коли імператриця Єлизавета Петрівна повернула Київській кафедрі статус митрополії). На цій посаді він cлужив до кінця свого життя.

Прибувши до Києва, Рафаїл Заборовський оселився в Софійському монастирі і активно зайнявся справами єпархії. Основну увагу він зосередив на Києво-Могилянській академії – допомагав малозабезпеченим учням, здібних відправляв власним коштом продовжувати навчання за кордоном. Опікувався побутом студентів, намагався поліпшити якість викладання в академії. Також активно став розбудовувати Київ.

Будівельні роботи, що відбувалися в Києві за архієпископа Рафаїла, за своїм об’ємом та значенням можна порівняти лише з добою гетьмана Івана Мазепи.

Помер Рафаїл Заборовський 22 жовтня 1747 року, похований у склепі Софійського собору.

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