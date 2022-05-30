У Львові розкажуть про окуповане росіянами мистецтво

Завтра на площі Ринок відкриють виставку про унікальні кам’яні вишиванки та іншу історичну спадщину Нової Каховки, яку окупувала російська армія у перший день повномасштабної війни – 24 лютого цього року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

На відкритті виставки студенти-реставратори Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. Івана Труша відтворюватимуть елементи кам’яних вишиванок за унікальною технологією самого автора.

Відкриття виставки – о 13.00 год. біля фонтану «Амфітрита».

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