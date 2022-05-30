На Львівщині житель Луганщини забив до смерті переселенця із Донеччини

Конфлікт між переселенцями у Новояворівській школі завершися вбивством. Жителя Луганщини, який причетний до бійки взятий під варту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського апеляційного суду.

За даними відомства, 27 травня 2022 року колегія суддів Львівського апеляційного суду відхилила апеляційну скаргу адвоката підозрюваного, на ухвалу слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 7 травня 2022 року приблизно о 21.10 год., у приміщенні загального коридору Новояворівської школи №1 під час словесного конфлікту, підозрюваний наніс потерпілиму один удар кулаком шию, внаслідок чого потерпілий впав на бетонну підлогу.

Опісля підозрюваний схопив потерпілого за руку та потягнув за собою на бетонні сходи подвір’я школи, в результаті чого жертва зазнала закритої черепно-мозкової травми та інших тяжких тілесних ушкодженнь, які призвели до смерті.

Таким чином, чоловік підозрюється у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті дюдини.

За даними прокурора житель Луганщини, який підозрюється у вбивстві до цього вже п’ять разів притягувався до відповідальності, а відтак він обґрунтовано поміщений під варту у «Львівську установу виконання покарань №19», без можливості внесення застави.

Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років тюрми.

За даними Zaxid.net, обоє чоловіків – вимушені переселенці і тимчасово проживали у школі у Новояворівську, де і сталася трагедія. У вбивстві підозрюється 42-річний житель Луганщини, а загиблим виявився 32-річний житель Донеччини.

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