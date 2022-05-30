ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині житель Луганщини забив до смерті переселенця із Донеччини

Андрій Котенський

|

Конфлікт між переселенцями у Новояворівській школі завершися вбивством. Жителя Луганщини, який причетний до бійки взятий під варту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського апеляційного суду.

За даними відомства, 27 травня 2022 року колегія суддів Львівського апеляційного суду відхилила апеляційну скаргу адвоката підозрюваного, на ухвалу слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 7 травня 2022 року приблизно о 21.10 год., у приміщенні загального коридору Новояворівської школи №1 під час словесного конфлікту, підозрюваний наніс потерпілиму один удар кулаком шию, внаслідок чого потерпілий впав на бетонну підлогу.

Опісля підозрюваний схопив потерпілого за руку та потягнув за собою на бетонні сходи подвір’я школи, в результаті чого жертва зазнала закритої черепно-мозкової травми та інших тяжких тілесних ушкодженнь, які призвели до смерті.

Таким чином, чоловік підозрюється у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті дюдини.

За даними прокурора житель Луганщини, який підозрюється у вбивстві до цього вже п’ять разів притягувався до відповідальності, а відтак він обґрунтовано поміщений під варту у «Львівську установу виконання покарань №19», без можливості внесення застави.

Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років тюрми.

За даними Zaxid.net, обоє чоловіків – вимушені переселенці і тимчасово проживали у школі у Новояворівську, де і сталася трагедія. У вбивстві підозрюється 42-річний житель Луганщини, а загиблим виявився 32-річний житель Донеччини.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів