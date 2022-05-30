На Львівщині фіксують обвал на ринку будівництва житла

У січні-березні 2022 року у Львівській області прийнято в експлуатацію всього 126,9 тис.м2 загальної площі нового житла, що на 43,3% менше, ніж за відповідний період попереднього року. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Частка області у загальнодержавному введенні житла у січні-березні 2022 року становила 10,0%. За обсягом прийнятого житла Львівщина посіла третє місце серед інших регіонів, а за темпом приросту – восьме.

У будинках з двома та більше квартирами здано в експлуатацію 78,1 тис.м2 загальної площі житла (61,6% від загального обсягу), що на 3,4% менше відносно січня-березня 2021 року.

На одноквартирні будинки припало 38,4% від загальної площі житла (48,8 тис.м2), прийняття яких у порівнянні з січнем-березнем 2021 року зменшилось на 63,7%.

Крім того, населенням збудовано дачні та садові будинки загальною площею 4,8 тис.м2, що на 53,3% менше порівняно з січнем-березнем 2021 року.

У той же час без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, відповідно до Порядку №158 (зі змінами), введено в експлуатацію 20,7 тис.м2 загальної площі житла, або 16,3% від загального обсягу.

У січні-березні 2022 року здано в експлуатацію 1651 квартиру, з них 1353 – у міській місцевості, 298 – у сільській місцевості. Середня загальна площа однієї новозбудованої квартири становила 76,9 м2.

Найбільше житла прийнято в експлуатацію в Львівському районі – 100,9 тис.м2, або 79,5% від загального введення. До трійки увійшли також Стрийський район (9,1% ринку) та Яворівський (5,7%).

Скорочення обсягів прийняття житла у порівнянні з січнем-березнем 2021 року допущено в усіх районах області, з них найбільше у Дрогобицькому (на 91,0%), Самбірському (на 77,1%) та Червоноградському (на 72,8%) районах. У Львівському районі введено в експлуатацію житла на 36,0% менше у порівнянні з січнем-березнем 2021 року.

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