1 червня для дітей у Львові організовують безкоштовне свято

У середу, 1 червня, у День захисту дітей у Стрийському парку ЮНІСЕФ влаштує для малечі безкоштовне свято. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

З 15:00 до 19:00 год. у Стрийському парку на дітей чекатиме ціла розважальна програма: забави, квести та інші веселощі, аквагрим. Також буде гігантська розмальовка про права дітей, фотограф, аби зафіксувати цей день на пам’ять.

Вхід і всі активності є безкоштовні. Точна локація – вул. Уласа Самчука, 14.

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