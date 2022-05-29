ЗСУ знищили вже 1338 російських танків і 504 безпілотники

На війні проти України росія вже втратила понад 30 тисяч військовослужбовців, 1338 танків, 207 літаків, 174 гелікоптери, більше 500 безпілотників. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 29 травня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – 30 150 осіб ліквідовано (+150);

танків ‒ 1338 одиниць (+8);

бойових броньованих машин ‒ 3270 одиниць (+12);

артилерійських систем – 631 одиниця (+3);

РСЗВ – 203 одиниці (+0);

засоби ППО – 93 одиниці (+0);

літаків – 207 одиниць (+0);

гелікоптерів – 174 одиниці (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 одиниці (+1);

крилаті ракети – 116 одиниць (+0);

кораблі /катери – 13 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 одиниць (+14);

спеціальна техніка – 48 одиниць (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Бахмутському напрямку. Всі дані уточнюються.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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