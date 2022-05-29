Захоплена військова техніка рф оснащена американськими мікрочіпами, – розвідка

У своїй зброї та військовій техніці росіяни використовують мікроелектроніку, виготовлену в США. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Так, українські розвідники виявили мікросхеми американського виробництва у російських комплексах ППО «Панцир», ударних вертольотах Ка-52 «Алігатор» та в крилатих ракетах Х-101. Всю цю військову техніку захопили ЗСУ, після чого детально вивчили.

«Іноземні електронні компоненти у захопленій ворожій техніці ще раз доводять “ефективність” російського “імпортозаміщення” та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій», – кажуть у розвідці.

Про те, що росія використовує у своїй військовій техніці американські мікрочіпи, вже написало видання зі США The War Zone. Ознайомитись із матеріалом можна за цим посиланням.

Нагадаємо, через введені санкції росія у своїй військовій техніці почала використовувати чіпи з холодильників та посудомийок, а в кораблях встановлюють деталі з китайської побутової техніки.

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