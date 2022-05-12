Росія використовує у своїй військовій техніці чіпи з холодильників

У російській військовій техніці окупанти змушені використовувати чіпи з холодильників та посудомийок через санкції Заходу. Про це пише Washington Post.

Так, міністерка торгівлі США Джіна Раймондо заявила, що з початку повномасштабного вторгнення експорт американських технологій до Росії впав майже на 70 відсотків. Наразі санкції Заходу призвели до того, що РФ змушена використовувати комп’ютерні чіпи з посудомийних машин і холодильників у деякій військовій техніці.

«У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку на землі, вона наповнена напівпровідниками, які вони дістали з посудомийних машин і холодильників. Наш підхід полягав у тому, щоб відмовити Росії в технологіях, які пошкодили б їхню здатність продовжувати військову операцію. І це саме те, що ми робимо», – наголосила Раймондо.