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Скандал навколо Порошенка на руку противникам членства України у ЄС, – євродепутат

Андрій Котенський

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Заборона на виїзд для експрезидента Петра Порошенка псує імідж України та додає аргументів тим, хто виступає проти надання Києву статусу кандидата у члени ЄС. Про це в ефірі телеканалу Прямий заявив член комітету Європарламенту із закордонних справ та доповідач по Україні Міхаель Галер, пише Українська правда.

«Переконаний, що на даному етапі таких ситуацій потрібно уникати. Звісно, ці події не сприяють іміджу України за кордоном», – зазначає він.

«На Заході є ті, хто вагається щодо цього (надання Україні статусу кандидата у члени ЄС), а тому шукають аргументи, чому Україна може бути не готова стати навіть кандидатом. Отже, така поведінка і така практика явно, на мою думку, безумовно допомагає цим структурам і силам всередині ЄС, які не дуже люблять Україну», – застерігає Галер

Нагадаємо, 27 травня стало відомо, що Петро Порошенко пізно ввечері прибув у пункт перетину державного кордону на Львівщині. У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження, але його не пропустили.

«Євросолідарність» назвала не пропуск свого лідера через кордон «ганебною історією на замовлення чинної влади».

Наступного дня  Петру Порошенку вдруге відмовили в перетині державного кордону України з Польщею.

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