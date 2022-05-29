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РНБО радить журналістам не публікувати неофіційної інформації

Андрій Котенський

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Центр протидії дезінформації РНБО України та Генштаб ЗСУ радять лідерам громадської думки та журналістам не публікувати інформації із власних джерел, а лише після підтвердження в офіційних відомствах, передає кореспондент Львівського порталу.

У Центрі протидії дезінформації переконані, що ворог веде інформаційну війну проти кожного українця. Щодня він генерує десятки фейків про капітуляцію наших захисників, ініціативну здачу займаних позицій та небажання воювати за рідну землю.

Відтак журналістів та лідерів думок закликають дотримуватися правил перевірки та поширення інформації:

  • Верифікуйте інформацію через офіційні відомства перед тим як у неї повірити та її поширити;
  • Не поширюйте матеріали від «особистих джерел», що стосуються подій на фронті;
  • Утримуйтеся від публічних оцінок бойових дій, логістики, тощо, адже тільки вище воєнне керівництво має повну інформацію з поля бою та може робити достовірні прогнози;
  • Довіряйте лише офіційним джерелам.

«Поширюючи неперевірені матеріали ви допомагаєте ворогу деморалізувати українських захисників та сієте паніку серед цивільного населення. Не ставайте інструментом у руках ворога. Працюйте на державу, а не проти неї», – йдеться у повідомленні ЦПД.

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