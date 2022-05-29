На Львівщині не працюватиме телерадіомовлення

На Львівщині через технічні роботи завтра декілька годин не працюватиме телерадіомовлення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За даними відомства, у понеділок, 30 травня, з 9:00 по 13:00 год не працюватиме телерадіомовлення.

«На об’єктах Львівської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення будуть проводити піврічне технічне обслуговування антено-фідерних систем та обладнання електроживлення», – йдеться у повідомленні.

Ефір відключать повністю.

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