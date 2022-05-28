ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ знищили ворожу техніку разом з екіпажем (18+)

Анастасія Диняк

|

Воїни Січеславської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували російський танк разом з окупантами. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, Генштаб оприлюднив відео знищеного танку, а разом з ним – російських окупантів.

«На відео зафіксовано, як десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили танк разом з російськими окупантами. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на війні проти України Росія втратила вже щонайменше 30 тисяч військовослужбовців, 1330 танків, понад 380 літаків і гелікоптерів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів