ЗСУ знищили ворожу техніку разом з екіпажем (18+)

Воїни Січеславської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували російський танк разом з окупантами. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Так, Генштаб оприлюднив відео знищеного танку, а разом з ним – російських окупантів.
«На відео зафіксовано, як десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили танк разом з російськими окупантами. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України!», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на війні проти України Росія втратила вже щонайменше 30 тисяч військовослужбовців, 1330 танків, понад 380 літаків і гелікоптерів.
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Анастасія Диняк