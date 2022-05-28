Ворог вчергове обстріляв Чорнобаївку

Російські військові знову обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Унаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець та є поранені. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

У п’ятницю, 27 травня, росіяни здійснили ракетний обстріл інфраструктури Чорнобаївської сільської громади. Унаслідок влучання ракети у приватний будинок загинув чоловік. Також відомо, що поранення отримали шість мирних мешканців. Інформація щодо руйнувань інфраструктури уточнюється.