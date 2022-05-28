ОСТАННІ НОВИНИ

Райсуд Києва арештував активів «Роснефти» на понад 20 мільйонів гривень

Анастасія Диняк

|

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на 23 мільйони гривень підприємства, підконтрольного Росії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора України.

Так, судді Шевченківського райсуду ухвалили заарештували 23 мільйона гривень. Наразі ці кошти перебувають на рахунку банку та належать суб’єкту господарювання, утвореному російським ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть».

Слідчі встановили, що ці кошти могли використати на фінансування повномасштабної війни Росії проти України.

«З метою недопущення можливого використання цих грошових коштів на шкоду українському народу за клопотанням сторони обвинувачення судом на них накладено арешт», – йдеться у повідомленні.

Прокурори розпочали кримінальне провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 КК України). Досудове розслідування здійснює Служба безпеки України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів