Райсуд Києва арештував активів «Роснефти» на понад 20 мільйонів гривень

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на 23 мільйони гривень підприємства, підконтрольного Росії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора України.

Так, судді Шевченківського райсуду ухвалили заарештували 23 мільйона гривень. Наразі ці кошти перебувають на рахунку банку та належать суб’єкту господарювання, утвореному російським ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть».

Слідчі встановили, що ці кошти могли використати на фінансування повномасштабної війни Росії проти України.

«З метою недопущення можливого використання цих грошових коштів на шкоду українському народу за клопотанням сторони обвинувачення судом на них накладено арешт», – йдеться у повідомленні.

Прокурори розпочали кримінальне провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 КК України). Досудове розслідування здійснює Служба безпеки України.