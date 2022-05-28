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Прикордонники затримали окупанта з українським паспортом

Анастасія Диняк

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На українсько-білоруському кордоні затримали російського військового з паспортом громадянина України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Так, українські прикордонники спільно з Службою безпеки України затримали чоловіка, який намагався з Білорусі потрапити на територію України. При собі чоловік мав український паспорт.

Правоохоронці встановили, що 2009 року затриманий виїхав до Росії та отримав там російське громадянство. Упродовж 2013-2014 років чоловік проходив строкову службу в армії РФ, а 2016 року підписав контракт про службу в Збройних силах Росії.

Окрім того, він брав участь у війні на Донбасі у складі Волгоградської  20-ї окремої мотострілецької бригади.

Затриманому повідомили про підозру в держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує до 15 років за ґратами. Наразі він під вартою.

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