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На Закарпатті засудили корегувальника вогню з Донеччини

Анастасія Диняк

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Мукачівський суд визнав винним у державній зраді чоловіка, який давав коментарі російським пропагандистам та корегував ворожі обстріли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Так, 40-річний мешканець Макіївки, що на Донеччині, був корегувальником вогню та надавав російським окупантам інформацію про розташування військових об’єктів у Харкові. За його вказівками, росіяни артснарядами обстрілювали об’єкти ЗСУ.

Окрім того, зловмисник критикував українську владу та виправдовував військову агресію Росії на території України для пропагандистського російського телеканалу «Russia Today».

Правоохоронці затримали зрадника в Ужгороді, куди він переїхав з метою подальшого виконання злочинних наказів окупантів.

Мукачівський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у державній зраді (ч.1 ст.111, ч.1 ст.14, ч.2 ст.111 КК України). Він проведе за ґратами 15 років. Окрім того, суд призначив повну конфіскацію майна засудженого.

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