На Львівщині чоловік намагався вбити своїх «клієнтів»

На Львівщині чоловік намагався позбутися людей, які заплатили йому гроші за перегін авто з-за кордону. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у п’ятницю, 27 травня, правоохоронці отримали повідомлення про вибух в автомобілі неподалік держкордону з Польщею. На автостоянці одного з готелів у «Міцубіші» вибухнула граната. На момент вибуху в авто знаходилися четверо людей: 54-річна жінка, двоє чоловіків 54 років та чоловік віком 43 роки. Усі мешканці Київщини.

Як встановили правоохоронці, гранату в авто залишив їхній знайомий, 41-річний киянин. Кілька тижнів тому чоловік запропонував своїм «клієнтам» пригнати до України авто з-за кордону. Потерпілі передали чоловікові по кілька тисяч доларів, але свої автомобілі так і не отримали.

Щоб не віддавати гроші затриманий вирішив вбити замовників. Разом з майбутніми власниками він приїхав на Львівщину зустрічати неіснуючі авто. Вже згодом чоловік вийшов з машини та залишив на сидінні сумку з гранатою.

Унаслідок вибуху усі, хто знаходився в авто, отримали тілесні ушкодження.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років за ґратами.