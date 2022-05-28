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Для відновлення музею Сковороди створили спеціальний фонд

Наталя Дуляба

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Кошти на відновлення зруйнованого росіянами музею Григорія Сковороди на Харківщині збиратимуть через спеціальний фонд. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

Мінкульт разом із Харківською ОВА створили фонд для відновлення музею Григорія Сковороди у селі Сковородинівка. Кошти збиратимуть від благодійників, міжнародних донорів, долучиться фінансово й Україна. Попередньо вже є домовленості з західними партнерами, які згодні виділити гроші.

«Наразі це єдиний варіант, аби відремонтувати музей швидко, не затягуючи. Адже як ми знаємо, час у цьому випадку може лише погіршити зруйноване, в тому числі через погодні умови…Вже проведено інспекцію та визначений перелік робіт, потрібних для відновлення музею», – написав Олександр Ткаченко.

За його словами, збір коштів буде публічним, його контролюватиме держава.

Нагадаємо, музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка Харківської області – це будинок, у якому останні роки свого життя мешкав і творив відомий український філософ. Цьогоріч виповнюється 300 років із дня його народження.

Музей російські війська своїми обстрілами зруйнували 6 травня. Снаряд влучив просто у дах, будівля знищена. Найцінніші музейні експонати вціліли, адже їх заздалегідь перевезли у безпечне місце.

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Фото: Олег Синєгубов

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