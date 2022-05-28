Для відновлення музею Сковороди створили спеціальний фонд

Кошти на відновлення зруйнованого росіянами музею Григорія Сковороди на Харківщині збиратимуть через спеціальний фонд. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

Мінкульт разом із Харківською ОВА створили фонд для відновлення музею Григорія Сковороди у селі Сковородинівка. Кошти збиратимуть від благодійників, міжнародних донорів, долучиться фінансово й Україна. Попередньо вже є домовленості з західними партнерами, які згодні виділити гроші.

«Наразі це єдиний варіант, аби відремонтувати музей швидко, не затягуючи. Адже як ми знаємо, час у цьому випадку може лише погіршити зруйноване, в тому числі через погодні умови…Вже проведено інспекцію та визначений перелік робіт, потрібних для відновлення музею», – написав Олександр Ткаченко.

За його словами, збір коштів буде публічним, його контролюватиме держава.

Нагадаємо, музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка Харківської області – це будинок, у якому останні роки свого життя мешкав і творив відомий український філософ. Цьогоріч виповнюється 300 років із дня його народження.

Музей російські війська своїми обстрілами зруйнували 6 травня. Снаряд влучив просто у дах, будівля знищена. Найцінніші музейні експонати вціліли, адже їх заздалегідь перевезли у безпечне місце.

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Фото: Олег Синєгубов