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Окупанти зруйнували музей Сковороди на Харківщині

Наталя Дуляба

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російські війська своїми обстрілами знищили музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка Харківської області. Поранення дістав працівник установи. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Окупанти обстріляли музей Григорія Сковороди ввечері 6 травня. Снаряд влучив просто у дах, будівля зруйнована. Найцінніші музейні експонати вціліли, адже їх заздалегідь перевезли у безпечне місце.

«На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм. На жаль, він отримав поранення. Саме приміщення фактично знищене», – написав Олег Синєгубов.

Зазначимо, що музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка – це будинок, у якому останні роки свого життя мешкав і творив відомий український філософ. Цьогоріч виповнюється 300 років із дня його народження.

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Фото: Олег Синєгубов

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