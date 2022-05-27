В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордон буде простіше для спортсменів, далекобійників, водіїв гуманітарних вантажів та залізничників. Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

За кордон дозволили виїжджати:

спортсменам , які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;

, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; тренерам із складу національних збірних команд України, які забезпечують підготовку спортсменів, включених до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;

із складу національних збірних команд України, які забезпечують підготовку спортсменів, включених до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; спортивним суддям та іншим фахівцям, що забезпечують, зокрема, організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль тощо підготовки спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;

та іншим фахівцям, що забезпечують, зокрема, організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль тощо підготовки спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; водіям , які перевозять гуманітарну допомогу;

, які перевозять гуманітарну допомогу; далекобійникам та перевізникам пасажирів;

залізничникам, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

До кожної категорії є окремі умови. Зокрема, спортсменам та тренерам можна бути за кордоном впродовж 30 днів. Водіям та далекобійникам дозволили виїжджати на 45 днів, а залізничникам – на пів року.

Додамо, що під час дії воєнного стану основне правило залишається незмінним: чоловікам віком від 18 до 60 років виїжджати з України заборонено. Однак це обмеження має декілька винятків. Хто саме може виїжджати з України та які для цього необхідно мати документи читайте тут.

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