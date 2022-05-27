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В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Ольга Денисяка

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Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордон буде простіше для спортсменів, далекобійників, водіїв гуманітарних вантажів та залізничників. Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

За кордон дозволили виїжджати:

  • спортсменам, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;
  • тренерам із складу національних збірних команд України, які забезпечують підготовку спортсменів, включених до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;
  • спортивним суддям та іншим фахівцям, що забезпечують, зокрема, організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль тощо підготовки спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;
  • водіям, які перевозять гуманітарну допомогу;
  • далекобійникам та перевізникам пасажирів;
  • залізничникам, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

До кожної категорії є окремі умови. Зокрема, спортсменам та тренерам можна бути за кордоном впродовж 30 днів. Водіям та далекобійникам дозволили виїжджати на 45 днів, а залізничникам – на пів року.

Додамо, що під час дії воєнного стану основне правило залишається незмінним: чоловікам віком від 18 до 60 років виїжджати з України заборонено. Однак це обмеження має декілька винятків. Хто саме може виїжджати з України та які для цього необхідно мати документи читайте тут.

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