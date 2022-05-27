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У Маріуполі дитина підірвалася на російському снаряді

Анастасія Диняк

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На територій однієї з шкіл Маріуполя здетонував російський снаряд на якому підірвався 12-річний хлопець. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

У четвер, 26 травня, на території школи №30 в Кальміуському районі Маріуполя загинула 12-річна дитина. Хлопчик підірвався на російському снаряді «Граду», який не розірвався одразу.

«Російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних дій. Будьте обережні. Ще раз – кожного дня кажіть дітям не торкатись підозрілих, незнайомих предметів. Особливо схожих на снаряди, ракети та іншу зброю», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок п’ятниці, 27 травня, російські військові вбили 241 дитину в Україні, ще 438 зазнали поранень.

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