У Маріуполі дитина підірвалася на російському снаряді

На територій однієї з шкіл Маріуполя здетонував російський снаряд на якому підірвався 12-річний хлопець. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

У четвер, 26 травня, на території школи №30 в Кальміуському районі Маріуполя загинула 12-річна дитина. Хлопчик підірвався на російському снаряді «Граду», який не розірвався одразу.

«Російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних дій. Будьте обережні. Ще раз – кожного дня кажіть дітям не торкатись підозрілих, незнайомих предметів. Особливо схожих на снаряди, ракети та іншу зброю», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок п’ятниці, 27 травня, російські військові вбили 241 дитину в Україні, ще 438 зазнали поранень.