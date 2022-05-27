Від рук росіян постраждали щонайменше 679 українських дітей

Станом на ранок п’ятниці, 27 травня, російські військові вбили 241 дитину в Україні, ще 438 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 151, Київській – 116, Харківській – 108, Чернігівській – 68, Миколаївський – 45, Луганській – 50, Запорізькій – 28, Херсонській – 49, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

У четвер, 26 травня окупанти вкотре обстріляли Харків. Загинули восьмеро людей, серед яких – 5-місячний хлопчик. Окрім того, поранення отримала 9-річна дівчинка та ще 16 осіб.

У середу, 25 травня внаслідок обстрілу ворогом Борівське Сєвєродонецького району на Луганщині отримав поранення 15-річний хлопець.

За даними правоохоронців, щонайменше 1 887 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 180 з них зруйновано повністю.