У Червонограді 27-річний чоловік зарізав свою бабусю

У Червонограді поліцейські затримали 27-річного чоловіка, який вбив свою бабусю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

26 травня о 19:10 год. житель Червонограда повідомив у поліцію про те, що в одній із квартир на вулиці Львівській виявив тіло жінки без ознак життя.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції. На тілі 73-річної місцевої мешканки правоохоронці виявили множинні різані рани. Як у подальшому встановили медики, саме вони стали причиною смерті жінки.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 27-річний онук загиблої. Встановлено, що між ним та бабусею виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав жінці численні удари ножем у ділянку голови. Внаслідок отриманих травм пенсіонерка померла на місці події.

Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Кримінальне провадження відкрили за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.