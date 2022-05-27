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«Цвіт Кульбаби» дасть благодійний концерт на Сихові

Андрій Котенський

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У Львові відбудеться благодійний концерт гурту «Цвіт Кульбаби», увесь прибуток від якого буде перераховано на потреби ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу VINIL Concert agency.

Благодійний концерт гурту «Цвіт Кульбаби» відбудеться у Центрі Довженка на Сихові, у середу, 4 червня о 17:00.

У спеціальну програму виступу увійдуть найкращі та нові пісні, а також вперше наживо прозвучить композиція «Йду на війну»!

«Приходьте та підтримайте українське військо! Увесь прибуток буде перераховано у фонд підтримки ЗСУ», – запрошують організатори VINIL Concert agency.

Квитки можна придбати за посиланням: Concert.ua

Як відомо, «Цвіт Кульбаби» – український музичний гурт, який об’єднаний шаленою любов’ю до етно та фолку. Постійний учасник різних музичних фестивалів у багатьох містах України, Європи, та Північної Америки (Канада). Стиль музики – український етно-фолк-рок, де відчувається шалена енергія, яка наповнює і надихає усіх. Це музика, яку не можливо не любити. Одним словом драйв.

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