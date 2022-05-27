На сході ЗСУ знищили ще 60 окупантів

27 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські захисники знищили ще 60 російських військових. Про це йдеться у Facebook оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Українські захисники продовжують стримувати агресора на східному напрямку. У п’ятницю, 27 травня, наші воїни знищили:
- особового складу – до 60 осіб
- бойову машину піхоти – 1
- бойову броньовану машину – 1
- артилерійську систему – 1
- артилерійських тягачів – 2
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Ольга Денисяка