На сході ЗСУ знищили ще 60 окупантів

27 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські захисники знищили ще 60 російських військових. Про це йдеться у Facebook оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Українські захисники продовжують стримувати агресора на східному напрямку. У п’ятницю, 27 травня, наші воїни знищили:

особового складу – до 60 осіб

бойову машину піхоти – 1

бойову броньовану машину – 1

артилерійську систему – 1

артилерійських тягачів – 2

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