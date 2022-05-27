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Львівські студенти безкоштовно ремонтують автомобілі для захисників

Ольга Денисяка

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П’ять вищих професійних училищ Львова безкоштовно ремонтують автомобілі для військових і волонтерів. За три місяці працівники та учні навчальних закладів відновили 35 автівок. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Ремонтні роботи проводять: Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва, Вище професійне училище №29 Львова, Вище професійне училище №20 Львова, Львівське вище професійне політехнічне училище, Львівське вище професійне училище  комп’ютерних технологій та будівництва.

Саме в цих навчальних закладах є відповідні спеціальності, на зразок – слюсар з ремонту колісних транспортних засобів чи електрозварник ручного зварювання.

Загалом за березень-травень майстри та учні львівських училищ поремонтували 35 авто: легкові, позашляховики, мікроавтобус, вантажне авто. Автомобілі відновлювали для ЗСУ, ТрО та волонтерів.

«Такими ремонтними роботами ми займаємось ще з 2014 року. За цей час налагодили багато контактів із різними волонтерами, військовими, благодійними організаціями. Вони привозять нам різні позашляховики чи пікапи, потреба в яких є зараз на передовій. Спочатку ми проводимо техогляд машин, оцінюємо їх реальний стан. Потім ми проводимо технічне обслуговування (заміна масел, фільтрів). Якщо потрібно ще щось робити, то складаємо карту дефектування, щоб волонтери закупили необхідні запчастини. Відповідно, коли приходять запчастини, встановлюємо їх. Загалом ми можемо проводити різні зварювальні, малярні роботи, рихтування кузова, переобладнання машини тощо. Кожен автомобіль потребує різної складності робіт, тому ремонт може тривати від 2 днів до 2 тижнів. З 24 лютого ми вже полагодили 6 машин, ще 2 завершуємо. Ремонт проводять наші майстри виробничого навчання та учні», – розповів директор Міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництва Назар Закаль.

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