Коли у школах Львова закінчиться навчальний рік: графік

Більшість шкіл Львівської міської територіальної громади завершує навчальний рік 2021-2022 у середині червня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як пояснили в міському управлінні освіти, кожен навчальний заклад може самостійно вирішувати, коли закінчити навчання, опираючись на те, щоб встигнути на учням весь матеріал шкільної програми.

Графік завершення навчального року у школах Львова:

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.