Професорка Львівського вишу склала присягу та замінила Тупицького в КСУ

Професор кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Грищук на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду склала присягу судді КСУ. , передає Укрінформ.

На церемонії новообрана суддя Грищук зачитала присягу та скріпила її особистим підписом. Після цього головуючий на засіданні заступник голови КС Сергій Головатий вручив їй суддівську мантію, нагрудний знак і посвідчення судді КСУ.

Участь у спеціальному пленарному засіданні КСУ взяли Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і постійний представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря.

Зазначимо, Оксана Грищук народилася 1977 року у Львові. До цього призначення була професором кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Президент 26 листопада 2021 року видав указ про призначення Оксани Грищук суддею КС. Водночас Конституційний Суд відтермінував приведення до присяги Оксани Грищук. У суді аргументували це тим, що на той момент у КС не було вільних місць.

15 травня сплив дев’ятирічний термін повноважень судді КС Олександра Тупицького. Заступник голови КС Сергій Головатий видав розпорядження про припинення з ним трудових відносин.

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