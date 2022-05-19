ОСТАННІ НОВИНИ

Професорка Львівського вишу склала присягу та замінила Тупицького в КСУ

Ольга Денисяка

|

Професор кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Грищук на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду склала присягу судді  КСУ. , передає Укрінформ.

На церемонії новообрана суддя Грищук зачитала присягу та скріпила її особистим підписом. Після цього головуючий на засіданні заступник голови КС Сергій Головатий вручив їй суддівську мантію, нагрудний знак і посвідчення судді КСУ.

Участь у спеціальному пленарному засіданні КСУ взяли Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і постійний представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря.

Зазначимо, Оксана Грищук народилася 1977 року у Львові. До цього призначення була професором кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Президент 26 листопада 2021 року видав указ про призначення Оксани Грищук суддею КС. Водночас Конституційний Суд відтермінував приведення до присяги Оксани Грищук. У суді аргументували це тим, що на той момент у КС не було вільних місць.

15 травня сплив дев’ятирічний термін повноважень судді КС Олександра Тупицького. Заступник голови КС Сергій Головатий видав розпорядження про припинення з ним трудових відносин.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів