ОСТАННІ НОВИНИ

В ДТП на Самбірщині загинула 13-річна велосипедистка

Ольга Денисяка

|

25 травня у селі Явора в Самбірському районі Львівщини трапилась смертельна ДТП – на дорозі зіткнулись 19-річний мотоцикліст та 13-річна велосипедистка. Хлопець перебуває в реанімації, а дівчина – загинула. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася 25 травня близько 20:30 год. на вулиці Завадка у селі Явора Самбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, мотоцикл FOSTI 21 під керуванням 19-річного місцевого мешканця зіткнувся з велосипедом, яким керувала 13-річна жителька цього ж села.

Внаслідок ДТП мотоцикліст та велосипедистка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. На жаль, незважаючи на зусилля медиків,  від отриманих травм дівчинка померла у лікарні. Водій мотоцикла перебуває у реанімації.

Слідчі відділу  розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів