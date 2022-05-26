В ДТП на Самбірщині загинула 13-річна велосипедистка

25 травня у селі Явора в Самбірському районі Львівщини трапилась смертельна ДТП – на дорозі зіткнулись 19-річний мотоцикліст та 13-річна велосипедистка. Хлопець перебуває в реанімації, а дівчина – загинула. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася 25 травня близько 20:30 год. на вулиці Завадка у селі Явора Самбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, мотоцикл FOSTI 21 під керуванням 19-річного місцевого мешканця зіткнувся з велосипедом, яким керувала 13-річна жителька цього ж села.

Внаслідок ДТП мотоцикліст та велосипедистка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. На жаль, незважаючи на зусилля медиків, від отриманих травм дівчинка померла у лікарні. Водій мотоцикла перебуває у реанімації.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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