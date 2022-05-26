У Львові затримали контрабандиста зброї

Правоохоронці затримали організатора угрупування, яке займалося контрабандою та збутом зброї. Під час обшуку у чоловіка вилучили зброю та набої. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, поліцейські встановили, що п’ятеро осіб з Львівської, Закарпатської та Тернопільської областей створили злочинну групу, яка займалася незаконним придбанням, зберіганням та збутом незареєстрованої вогнепальної зброї. Серед учасників були приватні міжнародні перевізники, які доставляли зброю за кордон.

У четвер, 26 травня, правоохоронці затримали організатора угрупування. Під час обшуку у чоловіка вилучили гранати, пістолети, набої різного калібру, тротилові шашки, капсулі детонаторів та електродетонатори, саморобний вибуховий пристрій, РПГ, пристрої невідомої конструкції, до якої під’єднані дроти, мікросхеми, інші засоби для виготовлення вибухових пристроїв та інструкцією по збірці вибухівки, а також понад 20 тисяч доларів.

Затриманому повідомили про підозру за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років за ґратами.

Окрім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру і за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають покарання до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Зауважимо, у вересні 2021 року польські правоохоронці затримали двох учасників угрупування. Наразі їхні справи розглядаються в суді.