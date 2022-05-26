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У Криму окупанти заборонять у школах вивчати англійську

Анастасія Диняк

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У тимчасово окупованому Криму зі шкільної програми планують виключити англійську мову, бо це мова «недружніх країн». Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, російські окупанти вважають англійську  мову небезпечною для дітей, адже нею розмовляють більшість «недружніх» для Росії країн. Альтернативою пропонують «свої мови». У Криму – російська. Вивчення української та кримськотатарської мов заблоковано.

Також, окупанти нарощують вміст пропаганди в освітньому процесі.

«У школах постійно проходять рашистські агітаційні заходи, на яких дітям розповідають про «геройства» окупаційної армії і звірства «українських націоналістів». Школярів мотивують писати листи підтримки російським військовим», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, до навчальних програм хочуть увести предмет початкової воєнної підготовки в школі.

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