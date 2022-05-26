Трьох львів’ян судитимуть за розпалювання ворожнечі у соцмережах

У Львові судитимуть трьох чоловіків за розпалювання національної ворожнечі та ненависті в соціальній мережі. Обвинувачені поширювали в російській соцмережі «Однокласники» пости щодо війни на Донбасі, які принижували українців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Розслідування встановило, що троє товаришів систематично розміщували на особистих сторінках у соцмережі «Однокласники» пости, присвячені тематиці протистояння на Донбасі. За даними правоохоронців, таким чином чоловіки «розпалювали національну ворожнечу та ненависть, принижували національну честь та гідність української нації та її історичне минуле, її державність та суверенітет».

Щодо трьох мешканців Львова відкрили кримінальні справи за ч. 1 ст. 161 КК України (вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності). Максимальне покарання, згідно статею, – до трьох років за ґратами. Обвинувальні акти вже скерували до суду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.