ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти звітують Москві про «перемоги», яких немає

Анастасія Диняк

|

Попри значні втрати керівники російських окупаційних підрозділів продовжують звітувати у Кремль про свої успіхи. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила нову перехоплену розмову окупанта з матір’ю. Військовий, який знаходиться на Харківщині, поблизу села Довгеньке Ізюмського району, за яке тривають бої. Керівництво окупантів ще наприкінці квітня відзвітувало про захоплення населеного пункту, однак він досі під контролем українських військових.

«Розумієш, в чому прикол? Тут ж були розбірки: ми, якщо Довгеньке не беремо, на командирі дві, ось три кримінальні справи висить, його сажають. І все. А сенс в тому, що Довгеньке ще три тижні тому відзвітували, що ми його взяли. А ми он за нього воюємо», – каже окупант матері.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів