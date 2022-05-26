Окупанти звітують Москві про «перемоги», яких немає

Попри значні втрати керівники російських окупаційних підрозділів продовжують звітувати у Кремль про свої успіхи. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила нову перехоплену розмову окупанта з матір’ю. Військовий, який знаходиться на Харківщині, поблизу села Довгеньке Ізюмського району, за яке тривають бої. Керівництво окупантів ще наприкінці квітня відзвітувало про захоплення населеного пункту, однак він досі під контролем українських військових.

«Розумієш, в чому прикол? Тут ж були розбірки: ми, якщо Довгеньке не беремо, на командирі дві, ось три кримінальні справи висить, його сажають. І все. А сенс в тому, що Довгеньке ще три тижні тому відзвітували, що ми його взяли. А ми он за нього воюємо», – каже окупант матері.

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