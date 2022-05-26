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На Львівщині судитимуть ще трьох «ухилянтів»

Анастасія Диняк

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На Львівщині до суду скеровані акти проти ще трьох «ухилянтів» від мобілізації. Усі чоловіки мешканці інших областей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 46-річний харків’янин підробив тимчасове посвідчення військовослужбовця та довідки військово-лікарської комісії, які звільняють його від мобілізації. Підроблені документи чоловік пред’явив на пункті пропуску «Шегині».

Також підроблені документи намагався використати для перетину кордону 43-річний мешканець Харкова. На пункті пропуску «Мостиська залізнична» чоловік пред’явив тимчасове посвідчення військовослужбовця з неправдивими висновками  військово-лікарської комісії про непридатність до служби.

Окрім того, на пропускному пункті «Шегині» затримали 38-річного мешканця Івано-Франківської області. У свій закордонний паспорт чоловік вніс дані про прийняття його на консульський облік Посольством України у  Чеській республіці.

Усім чоловікам повідомили про підозру за ч.1 та ч.4 ст. 358 (Підроблення  та використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до двох років за ґратами. Досудові розслідування завершені, а справи скеровані до суду.

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