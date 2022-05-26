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На Херсонщині гуманітарна катастрофа через відсутність ліків

Анастасія Диняк

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На території тимчасово окупованої Херсонської області гуманітарна катастрофа через проблеми з поставками ліків. Майже всі аптеки зачинені, а ціни продовжують зростати. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова.

Так, наразі немає можливості доставляти ліки на Херсонщину. Майже всі аптеки зачинені, а ті, що продовжують працювати, підвищили ціни до 5 разів. В області дефіцит препаратів від серцево-судинних захворювань та жарознижуючих засобів.

Окрім того, окупанти не пропускають українські гуманітарні конвої та грабують їх. Після чого награбоване продають людям на окупованих територіях.

«Водночас окупанти нелегально завозять ліки на територію Херсонської області з тимчасово окупованого Криму та продають на стихійних місцевих ринках. Усі ліки не сертифіковані та можуть становити небезпеку для життя і здоров’я людей», – додає Денісова.

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