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Лукашенко наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною

Анастасія Диняк

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого не визнають низка країн, доручив негайно створити оперативне командування військами на білорусько-українському кордоні, нібито через загрозу військ НАТО. Про це пише білоруське державне інформаційне агентство «Белта».

Так, Лукашенко заявив, що Польща, Литва, Латвія та дислоковані там війська НАТО чинять «військовий тиск» на Білорусь. Тому він доручив створити на південному напрямку окреме командування. Окрім того, Лукашенко додав, що воно діятиме «в умовах воєнного часу».

«Міністр оборони нам запропонував створити нове командування на південному напрямку. Це було ще минулого року, але тепер треба негайно створювати цей оперативний напрямок, разом із західним, північно-західним буде й південне крило. Нам треба відпрацьовувати планування за цих умов: якщо не дай Боже війна, як ми діяти будемо», – сказав він.

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