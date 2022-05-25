ЗСУ знищили броньовані машини окупантів

Українські десантники знищили російську техніку разом з окупантами. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗСУ знищили кілька бойових броньованих машин окупантів. Разом з ворожою технікою згорів екіпаж.

«Кожен окупант, який прийшов на нашу землю отримає свою кулю, кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт», – наголосив офіцер артилерійського підрозділу.