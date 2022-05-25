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ворожа авіація вишукує позиції української ППО, – Міноборони

Наталя Дуляба

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росія активізувала застосування дальніх і стратегічних бомбардувальників для того, аби вишукувати позиції української протиповітряної оборони. Про це 25 травня під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Агресор веде інтенсивний вогонь вздовж лінії бойового зіткнення та в глибині оборони українських військ у Луганській та Донецькій областях. Противник активізував застосування авіаційної компоненти, передусім штурмової та армійської авіації, для підтримки наступу свого наземного наступу. Триває залучення дальніх та стратегічних бомбардувальників для викриття систем ППО Збройних Сил України та визначення нових рубежів для пуску крилатих ракет по території нашої держави», – сказав він.

За даними воєнної розвідки України, екіпажі російських дальніх бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95/160 провели навчання над акваторією Азовського та Каспійського морів, а також у Ростовській області і відпрацювали умовні пуски крилатих ракет.

Нагадаємо, загалом у війні проти України росія вже втратила 206 літаків, 170 гелікоптерів, 492 безпілотник, 1305 танків та майже 29 500 своїх військових.

При цьому британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни в Україні кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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