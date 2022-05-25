У Львові у «закладчика» вилучили наркотиків на мільйон гривень

У Львові на орендованій квартирі мешканець Запоріжжя влаштував склад наркотиків, які збував шляхом закладок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини .

Так, під час отримання нової партії наркотиків правоохоронці затримали 34-річного мешканця Запоріжжя. При собі у чоловіка був двокілограмовий полімерний пакет з амфетаміном.

В орендованій квартирі затриманого поліцейські виявили розфасований по пакетиках метадон, ноутбук та електронні ваги. За цінами «чорного ринку» наркотиків виручили на мільйон гривень.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.