Ситуація на фронтах: зведення Генштабу

Ворог зосереджує основні зусилля на спробах встановити повний контроль на території Донецької та Луганської областей. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 25 травня у Facebook.
На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Також в кінці травня на полігонах у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могильовській областях заплановано проведення практичних дій підрозділів Збройних Сил Білорусі.
На Сіверському напрямку ворог продовжує проводити заходи з посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Противник продовжує обстрілювати прикордонні райони.
На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Краснопілля на Сумщині, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка на Харківщині.
На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районах міст Ізюм та Слов’янськ.
Окрім того, російські підрозділи намагалися здійснити штурм в районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області, однак зазнали втрат і відступили.
На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи на Донеччині і Сєвєродонецьку та Новозванівки на Луганщині.
На Бахмутському напрямку противник без успіху намагався вести наступ в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове.
На Авдіївському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка та Піски.
Також ворог здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.
На Південнобузькому напрямку російські підрозділи намагалися укріпитися поблизу Миколаєва та забезпечити вихід на адміністративні кордони Херсонської області.
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Анастасія Диняк