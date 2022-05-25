Ситуація на фронтах: зведення Генштабу

Ворог зосереджує основні зусилля на спробах встановити повний контроль на території Донецької та Луганської областей. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 25 травня у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Також в кінці травня на полігонах у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могильовській областях заплановано проведення практичних дій підрозділів Збройних Сил Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог продовжує проводити заходи з посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Противник продовжує обстрілювати прикордонні райони.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Краснопілля на Сумщині, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка на Харківщині.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районах міст Ізюм та Слов’янськ.

Окрім того, російські підрозділи намагалися здійснити штурм в районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області, однак зазнали втрат і відступили.

На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи на Донеччині і Сєвєродонецьку та Новозванівки на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник без успіху намагався вести наступ в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове.

На Авдіївському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка та Піски.

Також ворог здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.

На Південнобузькому напрямку російські підрозділи намагалися укріпитися поблизу Миколаєва та забезпечити вихід на адміністративні кордони Херсонської області.