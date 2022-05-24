Ведмежий притулок «Домажир» розпочав туристичний сезон

У ведмежому притулоку «Домажир» на Львівщині стартував туристичний сезон. Про це Львівському порталу повідомили в пресслжбі Львівської ОВА.

Притулок для врятованих бурих ведмедів розташований лише за 15 км від Львова. Працівники ребілітаційного центру запрошують у гостей, проте у зв’язку із ситуацією в країні, працюють лише за попереднім записом та з обмеженими відвідувачами на території. Подивитися на ведмедів можна з четверга в суботу з 10:00 до 18:00, щоправда лише за попереднім записом.

На території притулку перебуває 34 ведмеді, серед них є і тимчасово переселені. Ведмідь Тайсон, до прикладу, є постійним мешканцем. Довгих шістнадцять років клішоногий страждав у напівзруйнованій клітці на території віддаленої мисливської станції на Заході України. Тайсона ще ведмежам жорстоко забрали від мами і незаконно використовували для цькування собаками. З 2017 року він у Ведмежому притулку Домажир, у тому повільно навчився довіряти людям.

«Тайсон впевнений, врівноважений і в нього є подруга – ведмедиця Машутка, яка теж продовжує 12 років зазнавати цькувань від собак на мисливській станції. 5 років тому життя Машутки змінилось назавжди. Вона дуже активна та любить ріти землю у спільному з Тайсоном вольєрі», – розповідають у притулку.

Для запису телефонуйте за номером +380 67 509 3058. Інформація за цінами та квитками за цим посиланням.

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